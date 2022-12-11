Кардиохирург Тодуров раскрыл причины зверств россиян: "Мы для них люди, которых нужно "опустить"

Известный украинский кардиохирург, директор Института сердца Борис Тодуров рассказал, что его не удивило то, что россияне совершают зверства против украинцев. Он пояснил, что граждане Украины для них люди "второго сорта, которых нужно опустить".

Об этом он сказал в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

Известный украинский кардиохирург рассказал, что он 5 лет жил с родителями в Иркутской области и хорошо изучил психологию россиян. Он отметил, что граждане РФ не изменились еще во времена Ивана Грозного и в них дальше царит строгая лагерная иерархия, где есть "пахани, опущенные и работающие". Тодуров отметил, что такое есть даже среди российской интеллигенции.

Украинский врач отметил, что он не удивлен зверствами россиян, потому что они относятся к украинцам, как к людям "второго сорта".

"Потому чего можно было ожидать от них? Мы для них люди, которых надо опустить. Извините за сленг... Мы решились пойти против их правил, против их каких-то условных понятий о жизни. А мы для них второсортные, и мы должны, в их понимании, оставаться под их влиянием, мы решились подать голос, как-то жить иначе – и они пришли нас вернуть в то положение, извините, коленно-локтево, – в котором они представляют, мы должны перед ними стоять", – подчеркнул Тодуров.

Напомним, директор института и заслуженный врач Украины Борис Тодуров рассказал, что оккупанты уничтожили филиал Института сердца в Ирпене. Они сломали дорогостоящее оборудование, предназначенное для обследования и лечения людей от кардиоболезней. Оккупанты жили на территории филиала, а в свободное время просто обстреливали мониторы и палаты.

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