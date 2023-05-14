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Карибский кризис и ядерный ультиматум: Симоньян заговорила о новых "красных" линиях

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
Дата публикации
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Время на прочтение
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Карибский кризис и ядерный ультиматум: Симоньян заговорила о новых "красных" линиях

Симоньян оправдывает власти РФ за игнорирование "красных" линий / Фото: Associated Press

Кремлевские пропагандисты запутались, что являются "красными" линиями для РФ.

Российские пропагандисты постоянно угрожают, что вот-вот начнут воевать по-настоящему или даже применят ядерное оружие, если украинцы пересекут "красные" линии. И если раньше этими линиями в РФ называли удар по Крыму или территории РФ, то теперь пропагандисты заявили, что не знают о "красных" линиях.

Пропагандистка Маргарита Симоньян начала оправдывать российские власти, что якобы в Кремле никто и никогда не называл, что же именно эти "красные" линии.

"Кто и когда из руководства РФ хоть раз называл, что именно является "красными" линиями. Это называли эксперты, телеграмм-каналы. Когда Путин говорил, что мол это и это "красная" линия. Он этого не говорил. Ни он, ни министр обороны (Шойгу. – Ред.) Они говорили, что существуют "красные" линии, но что скрыто под этой формулировкой, мы можем только догадываться. Кто-то считал, что это удары по Крымскому мосту. Мы не знаем, о чем идет речь. Дальше будет только вариант Карибского кризиса, ядерный ультиматум, если будут перейдены те "красные" линии, которые руководство имеет в виду", — отметила Симоньян.

Ранее сообщалось, что пропагандистка Скабеева оскандалилась, выложив фото в желто-синих цветах.

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Дата публикации
Просмотры
611
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