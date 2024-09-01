Карловский мешок: кого обвиняют в потере важного населенного пункта в Покровском направлении — DeepState

Комбата увольняют, хотя его подразделение не смогло выстоять только потому, что враг зашел в тыл, окружив целый батальон.

Командование ОТГ "Донецк" сделало виновными в потере села Карловки на Покровском направлении бойцов и комбата 11 мотопехотного батальона 59 бригады.

Об этом сообщают в Telegram-канале проекта DeepState со ссылкой на обращение солдат и офицеров этого подразделения.

В сообщении утверждают, что комбата увольняют, хотя его подразделение не смогло выстоять только потому, что враг зашел в тыл, окружив целый батальон.

В обращении бойцов говорится, что командир батальона принял подразделение в разбитом состоянии, но за счет правильных подходов сумел быстро наладить работу пехоты и других служб. С 13 июня 11 батальон защищал Карловку и сдерживал врага в Нетайлово. При этом ежесуточно враг наносил по 150-200 минометно-артиллерийских ударов, проводил 10-120 сбросов и 10-30 атак фпв-дронами.

“22 августа начался массированный штурм во фронт подразделения силами 250 человек пехоты, 3 ВВТ и 4 ЛАО. С этого дня среднесуточное количество приходов арты и мин уже было 200-500, до 200 сбросов и 30-50 ударов фпв. Того же 22 августа вся Карловка перешла под полный огневой контроль врага. Из-за риска окружения 24 августа тяжелая артиллерия ВСУ отошла”, — описывают ситуацию бойцы.

Защитники Карловки утверждают, что до 26 августа, несмотря на немалые потери, батальон сдерживал врага, но 26-28 августа из-за падения обороны у Калинового, Птичьего и Мемрика, противник зашел в тыл с западной стороны Карловки. Кроме того, враг вошел в Галицыновку.

По их словам, 24 августа стало невозможно проводить эвакуацию раненых, не хватало провизии, а боекомплект был на минимуме: снаряды выдавали из расчета 10-30 единиц в сутки.

“26 августа образуется Карловский мешок Возле Галицыновки враг занял часть окопов, которые вообще никто не оборонял, потому что не хватало людей. Из-за всех этих событий, 11 ОМПБ понес тяжелые потери в количестве *** человек. Принято решение об уходе из мешка остатков батальона на рубеж южнее Карловки. Собственно, оно и стало решающим в поиске виновных”, — говорится в сообщении.

Защитники Карловки утверждают, что в штурме и окружении участвовало не менее 1000 человек противника из состава 1 и 3 мсб 114 омсбр, 1454 мсп, 60 омсб, шз "смерч" и мсб 110 омсбр.

Аналитики DeepState отметили, что решение руководства ОТГ об отстранении командира 11 ОМПБ от должности деморализует весь личный состав и дезорганизует его.

Напомним, россияне привлекли на Покровском направлении значительные силы, находившиеся в оперативном резерве.

36 штурмов! Россияне давят на Покровск!

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