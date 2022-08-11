"Карма найдет повсюду": у Зеленского прокомментировали взрывы на военных аэродромах в Крыму и Беларуси

Взрывы на военных аэродромах во временно оккупированном Крыму и Беларуси – это знак, что нужно покинуть Украину.
У Зеленского подчеркнули, что подобную "эпидемию" аварий следует рассматривать как "предостережение сверху".
Об этом написал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
"Эпидемию технических аварий на военных аэродромах в Крыму и Беларуси ru-военным следует рассматривать как предостережение сверху: забудьте об Украине, снимите форму и уходите. Ни в оккупированном Крыму, ни в оккупированной Беларуси вы не сможете чувствовать себя в безопасности." – подчеркнул Подоляк.
Напомним, в ночь на 11 августа в районе аэродрома "Зябровка" в Беларуси были слышны взрывы и были заметны вспышки. Этот военный аэродром находится сейчас под контролем россиян.
Также 9 августа на захваченном россиянами военном аэродроме "Саки" в Новофедоровке (Крым) прозвучала серия мощных взрывов.
Читайте также:
- Взрывы на военном аэродроме в Беларуси были видны в 25 км: в Сети показали видео
- "Неожиданный хлопок": в Горловке в ночном клубе, где оккупанты организовали совещание, раздался взрыв
- В России назвали количество пострадавших в результате взрыва на военном аэродроме в Крыму