"Карма найдет повсюду": у Зеленского прокомментировали взрывы на военных аэродромах в Крыму и Беларуси

Взрывы на военных аэродромах во временно оккупированном Крыму и Беларуси – это знак, что нужно покинуть Украину.

У Зеленского подчеркнули, что подобную "эпидемию" аварий следует рассматривать как "предостережение сверху".

Об этом написал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Эпидемию технических аварий на военных аэродромах в Крыму и Беларуси ru-военным следует рассматривать как предостережение сверху: забудьте об Украине, снимите форму и уходите. Ни в оккупированном Крыму, ни в оккупированной Беларуси вы не сможете чувствовать себя в безопасности." – подчеркнул Подоляк.

Напомним, в ночь на 11 августа в районе аэродрома "Зябровка" в Беларуси были слышны взрывы и были заметны вспышки. Этот военный аэродром находится сейчас под контролем россиян.

Также 9 августа на захваченном россиянами военном аэродроме "Саки" в Новофедоровке (Крым) прозвучала серия мощных взрывов.

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