"Карман сжимается, ВСУ придется отступать очень далеко": эксперт о сложной ситуации на Донбассе

В районе города Курахово в Донецкой области армия РФ имеет значительное преимущество в живой силе в несколько раз.

Такой информацией в эфире Radio NV поделился военный аналитик Денис Попович.

"Из определенных источников даже раздаются такие пропорции — как один к шести в пользу противника. К сожалению, этот "карман" сейчас сжимается. Прежде всего с севера. Есть информация о присутствии врага в окрестностях самого Курахового. Отдельные группы врага туда зашли и пытаются закрепиться ", – сообщил эксперт.

По его словам, оккупантам удалось зайти с восточных окраин города. В настоящее время армия РФ продолжает давить с трех сторон — с севера, востока и юга.

"Это создает опасность того, что если этот плацдарм закроется, то нам нужно будет отступать очень далеко на запад — на 10-15-20 километров. Таким образом, большое количество территорий будет потеряно", — пояснил эксперт.

Если ВСУ придется отступать с Курахового дальше по трассе, то враг может перебросить оттуда свои силы на Покровское направление.

"Здесь надо смотреть на данные OSINT-аналитиков, которые наблюдают, как опустошаются российские базы хранения. А они опустошаются — техника там исчезает большими темпами. То, что сейчас россияне воюют на советских запасах, — это не секрет. Эти запасы заканчиваются, произойти. это может в 2025 году. Но тут надо понимать, что враг сейчас ведет войну в значительной степени живой. силой... А живая сила у них пока кончаться не собирается", — объяснил Попович.

Напомним, военный эксперт Владислав Селезнев рассказал, что судьбу города Курахово в Донецкой области определят ресурсы, удастся ли удержать этот участок — вопрос открыт, потому что он слишком велик.

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