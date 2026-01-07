Карта боевых действий обновлена: враг продвинулся на нескольких направлениях

Российские военные / © Associated Press

Российские войска зафиксировали продвижение на нескольких участках фронта.

Об этом свидетельствует обновленная карта военных действий от Deep State.

По имеющейся информации, противник имел тактические успехи вблизи Русиного Яра , Нового Шахматного , Дорожнянки , а также в районе Федоровки . Изменения отражают уточненную оперативную обстановку на востоке и юго-востоке Украины.

В то же время Силы обороны Украины продолжают сдерживать врага и наносить ему потери, ситуация на фронте остается динамичной.