Война
145
Карта боевых действий обновлена: враг продвинулся на нескольких направлениях

Российские войска зафиксировали продвижение на нескольких участках фронта.

Елена Кузьмич
Российские военные

Российские военные / © Associated Press

Об этом свидетельствует обновленная карта военных действий от Deep State.

По имеющейся информации, противник имел тактические успехи вблизи Русиного Яра , Нового Шахматного , Дорожнянки , а также в районе Федоровки . Изменения отражают уточненную оперативную обстановку на востоке и юго-востоке Украины.

В то же время Силы обороны Украины продолжают сдерживать врага и наносить ему потери, ситуация на фронте остается динамичной.

