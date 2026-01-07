- Дата публикации
Карта боевых действий обновлена: враг продвинулся на нескольких направлениях
Российские войска зафиксировали продвижение на нескольких участках фронта.
Об этом свидетельствует обновленная карта военных действий от Deep State.
По имеющейся информации, противник имел тактические успехи вблизи Русиного Яра , Нового Шахматного , Дорожнянки , а также в районе Федоровки . Изменения отражают уточненную оперативную обстановку на востоке и юго-востоке Украины.
В то же время Силы обороны Украины продолжают сдерживать врага и наносить ему потери, ситуация на фронте остается динамичной.