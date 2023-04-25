Карта боевых действий в Украине: британская разведка обнародовала актуальные данные

Российские оккупанты продолжают сосредоточивать свои основные силы на востоке Украины. На других участках фронта активных действий, вероятно, пока не наблюдается.

Об этом свидетельствует карта военных действий в Украине от британской разведки.

По данным разведки, скопление российских войск также наблюдается в районе Авдеевки Донецкой области. Также, по данным Генштаба ВСУ, самые ожесточенные бои идут за Марьинку.

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Британская разведка продолжает фиксировать присутствие большого количества войск РФ у Бахмута, за который бои продолжаются месяцы. Там украинские военные не дают врагу оккупировать город.

В то же время, большое присутствие россиян наблюдается на Лиманском направлении. Но, как утверждали в Минобороны Украины вчера, 24 апреля, там враждебная активность снизилась.

Карта боевых действий на 25 апреля / Фото: Twitter/Ministry of Defence

Напомним, руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов рассказал, что в России продолжается скрытая мобилизация. Ежемесячно в армию призывают около 20 тысяч солдат.