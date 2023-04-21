Карта боевых действий в Украине: какая ситуация на фронтах

В Украине с 24 февраля продолжается полномасштабное вторжение.

Карта боевых действий от Deep State показывает ситуацию на фронте по состоянию на данный момент.

Кроме того, на карте обозначены подразделения врага, штабы врага, используемые врагом аэродромы, флот врага и направления атак врага. карта боевых действий также доступна на liveuamap.com

Также читайте Аномальная жара и новые рекорды температур: ученые испугали прогнозами по климату

Условные обозначения на карте:

синие участки – территория, откуда кафиры выбиты;

– территория, откуда кафиры выбиты; зеленые участки – территория, освобожденная в конце марта – начале апреля;

– территория, освобожденная в конце марта – начале апреля; серые участки – территория, требующая уточнения;

– территория, требующая уточнения; красные участки – территория, захваченная оккупантами;

– территория, захваченная оккупантами; черный цвет – территория Крыма и ОРДЛО;

– территория Крыма и ОРДЛО; розовый цвет – территория Приднестровья.

Напомним, армия России продолжает наступать в Донецкой области, пытаясь выполнить приказ Владимира Путина о захвате всего Донбасса. Кроме города Бахмут, который оккупанты штурмуют уже много месяцев, местом самых интенсивных боевых действий называют Авдеевку.

Читайте также: