"Карта может сдвигаться сотнями километров каждый день": Тарас Чмут об опасности на фронте

Руководитель волонтерского фонда «Вернись живым» Тарас Чмут прокомментировал обострение ситуации в Донецкой области, где российские войска якобы прорвали фронт в направлении Доброполья на 10 км.

Об этом он написал в соцсети Х.

Чмут отметил, что ситуация, которая происходит на Донбассе, «следствие действий или бездействия».

«Сначала мы проваливаемся на уровне взводов. Затем рот. Затем пришел черед батальонов. Когда дойдет до бригад — враг пустит в ход свои бронетанковые группы, которые активно накапливаются уже год, и выйдет в тыл, на оперативное пространство», — предполагает волонтер.

По его мнению, если врагу удастся осуществить вышесказанное, РФ может повторить сценарий февраля 2022 года и захватывать территории «десятками, сотнями квадратных километров ежедневно».

«Конечно, вы можете сказать, что я „нагнетаю“, и „накручиваю“, и все не так плохо, у нас есть дроны, под два десятка вновь корпусов и все „контролируемо“. Но где то же мы проходили с 2018-го по 22-й год. Где-то тоже самое мы проходим снова с 2024-го. Игнорирование проблем не приводит к их решению. Но хуже всего это игнорировать реальное положение дел. Поддерживайте Силы обороны. Всюду и всячески как можете», — подытожил Чмут.

Напомним, что в ВСУ признали, что ситуация на Донетчине крайне сложная, но отрицали факт прорыва, объяснив, что появление отдельных групп оккупантов на этих территориях не означает их переход под контроль врага.