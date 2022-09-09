Картинка для россиян: разведка — о "перебрасывании" РФ подкрепления на Харьковщину

В украинской разведке отреагировали на так называемое "перебрасывание" руководством России подкрепления на Харьковское направление, где сейчас идет контрнаступление ВСУ.

В военной разведке сообщили, что эти видео с так называемым подкреплением для российской группировки в Харьковской области — это лишь картинка пропагандистов для граждан России.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил представитель ГУР разведки Андрей Юсов.

"Сегодня мы видели колонны техники врага, которые двигались на спасение отступающим войскам противника на Харьковщине. Но это скорее реагирование на действия украинской армии. Украину это никоим образом не останавливает. Эти колонны, прежде всего, то, что мы их видим медийно. Это ведь не тайное передвижение, это, как на параде, нам показывают, что двигается российская техника", — отметил представитель разведки.

Юсов отметил, что таким образом Путин пытается показать своим гражданам, что "спецоперация" идет по плану.

"Путин пытается спасти реноме и показать, что он контролирует ситуацию. Но украинские силы доказали, что нет – россияне не контролируют ситуацию . Мы не будем анонсировать населенные пункты, но точно Украина на этом не будет останавливаться", — ответил Юсов.

Напомним, ранее на юге Украины российские добровольно поднимали белый флаг и сдавались в плен.

Карта войны на вечер 9 сентября: россияне попали ракетой в больницу на Сумщине, есть пострадавшие

Читайте также: