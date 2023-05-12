"Картофельный лось гнет свою линию": Жданов объяснил, почему Путин может потерять Беларусь

Путин боится реального состояния здоровья Лукашенко, который, очевидно, сильно болен. Поэтому сейчас кремлевский диктатор будет искать силы и средства для введения войск в Беларусь и принуждения Лукашенко к подписанию союзного договора, иначе у Путина есть все шансы потерять Беларусь.

Об этом военный эксперт Олег Жданов рассказал на собственном YouTube канале.

По его словам, Лукашенко четко гнет свою линию: “Лукашенко знает очень многое и знает, какую сторону выбрать для себя сейчас. Он ясно понимает и четко гнет свою линию. Я всегда говорил, что у него и опыта больше. Он ни разу не передавал "царский скипетр", постоянно возглавлял Беларусь, более 25 лет "рулит" страной.

Эксперт отметил, что создать союзное государство у Путина и Лукашенко до сих пор не вышло. Выполняется 148 программ по объединению экономики, финансов, промышленности, социальных аспектов обеих стран. Уже даже силы сохранности союзного страны пробовали сделать. Вроде бы создали, даже обучение провели перед вторжением в Украину. Но союзного государства как такового нет”.

Олег Жданов убежден, что Лукашенко ясно знает, что и как ему делать, однако есть один нюанс — оказалось, что белорусский диктатор серьезно болен. Путин его звал, а он постоянно говорил, что больной, не брал трубку. Когда его выхватили врасплох и, я думаю, что сильно давили и заставили приехать в Москву, поймали его именно в том состоянии, когда у него, скорее всего, ухудшилось состояние здоровья, произошел какой-то медицинский кризис. Поэтому мы с вами увидели его в таком состоянии”, — прокомментировал эксперт.

Он добавил, что есть информация, что Путин испугался реального состояния здоровья Лукашенко: “Всегда он приезжал более высоким ростом. Кулуарные языки в Кремле говорят, что даже из-за его такой мощной фигуры Путин дал ему прозвище "картофельный лось". А когда его неожиданно выдернули, оказалось, что он очень больной человек.

Путин испугался, что будет дальше, считает военный эксперт: “Если, не дай Бог, с Лукашенко что-нибудь произойдет, то кто первый добежит до Минска — Тихоновска или Путин? Куда вернут силовики? Народ выйдет на улицы или нет? А если народ выйдет на улицы, силовики будут стрелять или скажут, что всегда были народом? Тогда России не видать Беларуси как собственных ушей”.

К тому же, добавил Олег Жданов, Лукашенко выдал почти все российские войска из Беларуси: "То, что там осталось от российских войск сегодня, вполне по силам белорусской армии для того, чтобы их локализовать и не допустить никаких их действий против конституционного устройства Беларуси" .

Парад на 9 мая открыл множество новых аспектов, подчеркнул эксперт. «Я понимаю, что это еще не все последствия этого парада. Теперь Путину, на мой взгляд, нужно срочно поглощать Беларусь, потому что другого выхода нет. Вводить войска туда он не может, потому что их нет”.

Однако Путин сейчас может наверстать резервистов, которых соберут на собрании по приказу, предположил военный эксперт: “Они все попрут якобы учиться в Беларусь. Там они могут превратиться в мобилизованные. Им скажут: “Ребята, собрание завершено. Вы уже сейчас военнослужащие Вооруженных сил РФ. Либо поедете на Донбасс, либо стойте здесь с автоматом и охраняйте это союзное государство”. Мне кажется, что Путин будет сейчас искать силы и средства для введения войск в Беларусь и принуждения Лукашенко к подписанию союзного договора. Иначе у Беларуси есть шанс выскочить, а у Путина есть все шансы потери Беларусь”.

Напомним, белорусский оппозиционер Павел Латушко сообщил о проблемах со здоровьем Лукашенко. По его словам, у самопровозглашенного белорусского лидера проблемы с ногами. Это подтверждает тот факт, что он единственный из гостей Кремля, не шедший с Путиным на Красную площадь пешком. Лукашенко попросил охрану Путина предоставить ему транспорт.

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