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Картонные бронежилеты и коробки в танках: глава НАПК поблагодарил Шойгу за расхищение армии РФ

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Картонные бронежилеты и коробки в танках: глава НАПК поблагодарил Шойгу за расхищение армии РФ

Associated Press

Разворовывание армии РФ существенно облегчает защиту демократической Украины.

Глава НАПК Александр Новиков поблагодарил министра обороны РФ Сергея Шойгу за расхищение российской армии.

Об этом говорится в обращении НАПК.

"Агентство выражает искреннюю благодарность министру обороны российской федерации Сергею Кужугетовичу Шойгу за неоценимый вклад в то, что российские средства и ресурсы обеспечения для нападения на Украину были разворованы еще на этапе их накопления на границе двух государств. Участвуя в методической, системной и долговременной работе хищение бюджетных средств Российской Федерации, выделявшихся на развитие военного потенциала, Сергей Шойгу вместе с другими должностными лицами оборонного сектора способствовал ускорению ликвидации оккупантов на землях суверенного государства Украины", — говорится в сообщении.

Новиков добавил, что хищения армии РФ существенно облегчают защиту демократической Украины.

Новиков, как пример, показал, что на некоторых российских танках Т-72 и Т-80 для бронезащиты использовали картонные коробки из-под куриных яиц. В письме глава НАПК отмечает, что такую защиту для танков должны обязательно учесть при формировании рейтинга сильнейших армий мира Global Firepower.

© НАПК
НАПК

Также он добавил, что в российских бронежилетах были обнаружены картонные, а не металлические пластины. По словам Новикова, такие бронежилеты были одеты на членах экипажа БМД "Барнаул-Т", захваченной украинскими защитниками.

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В благодарственном письме упоминают также о просроченных сухпайках, которые выдали российским солдатам в Украине. Их срок давности истек в 2015 году, однако украинские защитники обнаружили большие партии этих просроченных сухпайков в захваченных колоннах тылового обеспечения оккупантов.

Новиков показал фотографию, как отряд российских оккупантов везут в гражданском грузовике ЗИЛ-130 без всякой бронезащиты: "Также Агентство выражает глубокую благодарность за использование для передвижения личного состава ЗИЛ-130, аналогов которому в мире нет. Кроме очевидного комфорта, который испытывают россияне в открытом кузове при украинских мартовских морозах, скорость передвижения этого транспортного средства, а также яркий аквамариновый цвет кузова позволяют силам местной территориальной обороны эффективно проходить тренировочную подготовку по эксплуатации современного вооружения из легких мишеней".

© НАПК
НАПК

Новиков также "похвалил" Шойгу, что в карманах военных мундиров, одетых в "картонные" бронежилеты, нашли бумажную достопримечательность от российского минобороны с указаниями предотвращения коррупции в армии.

© НАПК
НАПК

Напомним, силы обороны Украины дают достойный отпор и сдерживают наступательную операцию вооруженных сил РФ по всем направлениям.

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