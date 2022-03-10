Картонные бронежилеты и коробки в танках: глава НАПК поблагодарил Шойгу за расхищение армии РФ

Разворовывание армии РФ существенно облегчает защиту демократической Украины.

Глава НАПК Александр Новиков поблагодарил министра обороны РФ Сергея Шойгу за расхищение российской армии.

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Об этом говорится в обращении НАПК.

"Агентство выражает искреннюю благодарность министру обороны российской федерации Сергею Кужугетовичу Шойгу за неоценимый вклад в то, что российские средства и ресурсы обеспечения для нападения на Украину были разворованы еще на этапе их накопления на границе двух государств. Участвуя в методической, системной и долговременной работе хищение бюджетных средств Российской Федерации, выделявшихся на развитие военного потенциала, Сергей Шойгу вместе с другими должностными лицами оборонного сектора способствовал ускорению ликвидации оккупантов на землях суверенного государства Украины", — говорится в сообщении.

Новиков добавил, что хищения армии РФ существенно облегчают защиту демократической Украины.

Новиков, как пример, показал, что на некоторых российских танках Т-72 и Т-80 для бронезащиты использовали картонные коробки из-под куриных яиц. В письме глава НАПК отмечает, что такую защиту для танков должны обязательно учесть при формировании рейтинга сильнейших армий мира Global Firepower.

НАПК

Также он добавил, что в российских бронежилетах были обнаружены картонные, а не металлические пластины. По словам Новикова, такие бронежилеты были одеты на членах экипажа БМД "Барнаул-Т", захваченной украинскими защитниками.

В благодарственном письме упоминают также о просроченных сухпайках, которые выдали российским солдатам в Украине. Их срок давности истек в 2015 году, однако украинские защитники обнаружили большие партии этих просроченных сухпайков в захваченных колоннах тылового обеспечения оккупантов.

Новиков показал фотографию, как отряд российских оккупантов везут в гражданском грузовике ЗИЛ-130 без всякой бронезащиты: "Также Агентство выражает глубокую благодарность за использование для передвижения личного состава ЗИЛ-130, аналогов которому в мире нет. Кроме очевидного комфорта, который испытывают россияне в открытом кузове при украинских мартовских морозах, скорость передвижения этого транспортного средства, а также яркий аквамариновый цвет кузова позволяют силам местной территориальной обороны эффективно проходить тренировочную подготовку по эксплуатации современного вооружения из легких мишеней".

НАПК

Новиков также "похвалил" Шойгу, что в карманах военных мундиров, одетых в "картонные" бронежилеты, нашли бумажную достопримечательность от российского минобороны с указаниями предотвращения коррупции в армии.

НАПК

Напомним, силы обороны Украины дают достойный отпор и сдерживают наступательную операцию вооруженных сил РФ по всем направлениям.

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