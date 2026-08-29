Касатки не едят медведей: Портников разнес галлюцинации Путина о войне в Украине

Портников объяснил, почему Путин придумал басню о косаток и медведе / © ТСН.ua

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Попытки российского диктатора Владимира Путина оправдать военную агрессию с помощью абсурдных зоологических метафор ярко свидетельствуют о его полной безграмотности. Путин наверняка плохо учился в школе, если всерьез верит в свои галлюцинации о нападении стаи косаток на медведя.

Такое мнение высказал журналист Виталий Портников в эфире "Эспрессо".

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Пробелы в школьном образовании диктатора

По мнению эксперта, такие абсурдные сравнения ярко свидетельствуют о том, что глава Кремля имел очень низкую успеваемость во время учебы. К тому же это подтверждают мемуары учительницы диктатора, в свое время наделавшие много шума в России.

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«То, что косатки медведя не едят… ну вы понимаете, что Путин не очень хорошо учился в школе. Мы же это знаем по воспоминаниям его учительницы, рассказывающей, каким он там был учеником. Он ничего по биологии не знает ли зоологии. И он придумал какой-то образ, который ему кажется красивым», — подчеркнул Портников.

Журналист отметил, что у российского диктатора нет даже элементарных знаний, если позволяет себе подобные фантастические параллели на публику. Учитывая отсутствие понимания простейших вещей, глава Кремля вынужден постоянно придумывать собственную альтернативную реальность, в том числе и о косаток, нападающих на медведей. "Он галлюцинирует, то есть произошли какие-то необратимые изменения в его восприятии действительности", - констатировал медийщик.

Поиск воображаемых врагов для оправдания войны

Медийник иронически заметил, что Путин просто не смог найти среди лесных жителей реального противника, который мог бы коллективно загрызть большого медведя. Стая зайцев или волков выглядела бы в этой роли слишком забавно, поэтому президенту пришлось срочно обращаться к образу могущественных океанских косаток.

«Кто может напасть на медведя и съесть его группой? Кто это? Зайцы? Волки? Ну, в том же и идиотизм этого образа, понимаете? Что медведь себе ходит по лесу, и нет какой-то своры, которая может на него напасть и его съесть, поэтому он все себе это придумывает», — сказал журналист.

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Из-за этой интеллектуальной беспомощности лидер РФ сознательно конструирует галлюциногенные образы и пытается убедить общество в неизбежности постоянного противостояния с Западом. По словам Портникова, диктатор пытается донести россиянам такой месседж: «Группа европейских стран вместе с Украиной может загрызть нашего большого медведя, и мы должны объяснить нашим детям: нужно воевать, воевать, воевать… чтобы вас не загрызли». Таким странным образом российские власти пытаются оправдать бессмысленную войну и еще раз придумывают мнимые угрозы для своей страны и ее граждан.

Портников подчеркнул, что подобные аналогии лишь неуклюжая попытка переложить ответственность за масштабную агрессию на вымышленных внешних врагов. Диктатор использует откровенно сказочные сюжеты вместо реальной политики, поскольку подлинных причин для жестокого нападения на соседнее суверенное государство просто не существует. В конце концов, эта нелепая зоологическая метафора обернулась против самого автора: вместо грозного и мощного образа глава Кремля создал анекдотическую ситуацию, которая вызывает лишь закономерную насмешку со стороны адекватных образованных людей.

Цинические сравнения российского президента

Свое скандальное заявление о хищниках Владимир Путин сделал во время разговора с учителем китайского языка, когда они обсуждали законы природы и недавнюю поездку педагога на Северный полюс. Диктатор увлеченно описывал, как косатки стаей нападают на белых медведей и разрывают их на части , проводя прямую аналогию с необходимостью проведения войны и навязывания такой картины мира школьникам.

Во время этого разговора глава Кремля решил вспомнить обычаи северных народов из произведений Джека Лондона, где старых людей якобы оставляли на произвол судьбы или отдавали на еду волкам. Он публично назвал такой жестокий подход нормальной частью жизни, окончательно продемонстрировав свое искаженное восприятие базовых ценностей и морали.

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