Каспаров спрогнозировал, когда закончится война против Украины: "Путин будет бросать новых оккупантов"

Политик считает, что война может закончиться уже в этом году.

Российский оппозиционный политик Гарри Каспаров считает, что война России против Украины закончится в 2023 году, однако это произойдет не скоро, поскольку Путин не собирается сдаваться.

Об этом пишет "24 канал".

Каспаров отметил, что Путин не остановится в войне против Украины и будет бросать на фронт все новых оккупантов. Однако есть нюанс — затяжная война Путину невыгодна из-за сложной логистики.

Российский оппозиционер отметил, что, несмотря на "перемирие", Путин хочет набрать на войну все больше россиян, надеясь, что сможет добиться от Украины уступок.

"Путин связывал свои планы с тем, что сейчас зима, он все разрушит, люди замерзнут и сдадутся. Не сдались. Значит, будет продолжать делать то же самое, ничего другого они придумать не могут. А эта стратегия проигрышна", — говорит Каспаров. .

Российский политик отметил, что ресурсы России на войну против Украины заканчиваются из-за западных санкций и того, что российская промышленность не успевает производить новое вооружение. Каспаров добавил, что в 2023 году в российской экономике могут начаться проблемы.

"Российская армия в мае-июне во время наступления на Донбасс могла выпускать по 60 тысяч снарядов в день, сейчас – 10 – 15 тысяч в день. Это тоже страшно много, но это цифры иного порядка", — считает политик.

Когда закончится война: прогнозы

Ранее глава Главного управления разведки Кирилл Буданов рассказывал, что война России против Украины закончится в 2023 году. Это означает выход Украины на границы 1991 года.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заверил, что победа Украины в войне с Россией, которая цинично напала на наше государство, обязательно будет.

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