Кассетные боеприпасы деморализуют оккупантов и изменят ход войны - ВСУ

ВСУ будут применять кассетные боеприпасы только в местах скопления врага.

В Вооруженных силах Украины заявили, что кассетные боеприпасы, которые Украина получит от США, будут деморализовать оккупантов и изменят ход войны в пользу Сил обороны.

Такое мнение высказал спикер Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень в эфире Радио Свобода.

"Это (получение кассетных боеприпасов. – ред.) еще больше демотивирует российскую оккупационную армию и изменит ситуацию кардинально в пользу Сил обороны Украины", – отметил Шершень.

Кроме того, он добавил, что все территории, на которых будут применяться такие боеприпасы, будут отдельно максироваться и дополнительно разминироваться после освобождения.

"Кассетные боеприпасы будут использоваться только на тех участках, где сосредоточены российские военные, для прорыва обороны противника", - подытожил Шершень.

Напомним, ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины продолжают продвижение на двух направлениях фронта. Украинские защитники имеют успехи вблизи Бахмута на Донетчине и в Запорожской области.

Кроме того, ранее мы информировали, что Украина уже получила от США кассетные боеприпасы, но еще не использовала их на поле боя.

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