Кассетные боеприпасы от США: Подоляк объяснил, как они повлияют на ситуацию на поле боя

Кассетные боеприпасы, которые предоставили Украине США, помогут компенсировать снарядный дефицит в ВСУ. Кроме того, средства поражения являются на понятном языке для РФ.

Об этом на своей странице написал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

По словам Подоляка, благодаря этим боеприпасам Украина частично восстановит паритет на поле боя.

"Учитывая тот факт, что Россия уже больше года использует этот тип боеприпаса в Украине, это, по меньшей мере, справедливо. А по большому счету, с Россией нужно разговаривать только на понятном ей языке — пропорциональной силе", — объяснил советник главы ОП.

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В Белом доме смогли найти способ передать Украине кассетные боеприпасы, мол это экстренная необходимость и потребность национальной безопасности.

Американские военные уверяют, что кассетные боеприпасы, которые получат ВСУ, имеют меньший процент неразорванных суббоеприпасов, которые могут угрожать гражданскому населению. Так, военные испытывали кассетные боеприпасы, чтобы убедиться, что у них "коэффициент несработаний" 2,35% или ниже.

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