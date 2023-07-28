Кассетные боеприпасы в работе: как это оружие помогает бойцам ВСУ

При попадании на бронетехнику кассетный боеприпас будет ее уничтожать.

Кассетные боеприпасы существенно увеличивают производственные мощности ВСУ, то есть уменьшают нагрузку на артиллерию и увеличивают ее эффективность.

Об этом рассказал в эксклюзивном интервью ТСН.ua военный эксперт Михаил Притула.

Он объяснил: "Если для уничтожения, например, ротного или взводного опорного пункта какой-то позиции живой силы там, где они окопались, нужно было бы 30 снарядов 155 калибра, то с помощью кассетных боеприпасов достаточно трех".

Эксперт отметил, что это соответственно увеличивает эффективность артиллерии и уменьшает время, необходимое для уничтожения находящейся на какой-то плоскости живой силы. "Так же если эти боеприпасы будут попадать на бронетехнику, они будут ее уничтожать, потому что каждый аккумулятивный боеприпас и пробивает до 70 мм брони", — отметил Михаил Притула.

Он продолжил: "То есть, попав, например, на танк, он просто уничтожит моторный отсек, в зависимости от модификаций танка может уничтожить оптику".

Поэтому такие боеприпасы существенно увеличивают производственные мощности ВСУ. Они нужны для того, чтобы снизить нагрузку на артиллерию и увеличить ее эффективность”, — резюмировал эксперт.

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