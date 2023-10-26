Катар помог Украине вернуть из России домой депортированных детей

Катар помог Украине вернуть четырех детей, незаконно вывезенных на территорию РФ оккупантами.

Об этом в эфире единого телемарафона сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

По его словам, Украина в возвращении детей домой хочет помогать большое количество стран. Однако пока единственная страна, продемонстрировавшая результат — это Катар.

"Я надеюсь, что в будущем мы сможем показать новые результаты совместной работы. Или какая-нибудь другая страна сможет показать конкретные результаты. Кстати, мы обсуждали с Катаром не только возвращение детей, но и более широкий спектр защиты прав граждан Украины", – подчеркнул Дмитрий Лубинец.

Он также добавил, что с Россией вопрос возвращения детей домой тоже ведется, но военные воры пытаются усложнить этот процесс.

“У нас было достаточно непростое общение через посредников. Есть желание у РФ затянуть эти процессы – они дополнительно хотят на что-то посмотреть, проверить документы, установление родственных связей”, — подчеркнул Лубинец.

Напомним, что в результате обстрела Берислава в Херсонской области погиб 13-летний мальчик.

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