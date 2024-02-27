Катастрофа для Европы: известный профессор назвал два сценария окончания войны в Украине

Профессор новой и новейшей истории Западной Европы из Фрайбургского университета Германии, автор книги "О войнах и о том, как их заканчивать" Йорн Леонгард назвал два сценария окончания войны в Украине.

Об этом он сказал в интервью польскому изданию onet.pl.

По его словам, первый сценарий - это когда Украина будет вынуждена отказаться от части своей территории, однако такой "мир" будет лишь условным.

"Первый заключается в том, что России удастся использовать свое преимущество в ресурсах с помощью еще более жестокого насилия, мобилизованной военной экономики и внутренних репрессий. В этом сценарии на определенном этапе Украина будет вынуждена уступить территорию и принять необязательную к исполнению декларацию о безопасности со стороны России. Для Путина это могло бы означать тактическую паузу до возобновления войны при следующем случае. Это не был бы классический победный мир, но он, тем не менее, заставил бы Россию прекратить агрессию, что позволило бы Путину продавать результат как победу и внутри страны", - пояснил немецкий профессор.

Йорн Леонгард прогнозирует, что это закончится катастрофой для Европы.

"Если Путину удалось поиграть с Западом и подорвать принципы государственного суверенитета, то почему бы Китаю не сделать то же самое с Тайванем? Результатом будет мир, охваченный войнами, а принципы, разработанные в течение последних десятилетий, будут лежать в руинах. Это катастрофа для Запада и особенно для Европы", - пояснил он.

Также немецкий профессор спрогнозировал еще один сценарий - когда Украина сможет победить агрессора.

"Военная решимость Украины. Массированная атака со стороны Киева дала бы россиянам понять, что их цели просто недостижимы военным путем. При таком сценарии Путину придется пойти на уступки, и только тогда откроется окно дипломатии, в котором выход из войны станет более реалистичным. Но до этого еще очень далеко", - сказал он.

Йорн Леонгард подчеркнул, что Запад должен предоставлять Украине военную помощь.

Напомним, Зеленский откровенно рассказал, при каких условиях закончится война.

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