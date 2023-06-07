Катастрофа для отсрочки наступления: эксперт назвал две причины подрыва Каховской ГЭС

Однако Коваленко заверил, что на процесс наступательных действий этот теракт не окажет серьезного влияния.

Российские кафиры совершили подрыв Каховской ГЭС по двум причинам: из-за своей панике и желанию перевести внимание Киева на гуманитарные вопросы, чтобы отсрочить контрнаступление.

Такое мнение высказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, передает FREEДОМ.

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По его информации, Силы обороны Украины в Запорожской области развернули на ряде локаций процесс разведки боем.

"И если раньше разведка боем происходила ситуативно на отдельных каких-то локациях, то на днях это произошло достаточно масштабно – сразу несколько направлений было выбрано. Я не исключаю, что российское командование пришло к выводу, что началось наступление Украины", – заявил Коваленко.

Он предположил, что россияне взорвали ГЭС, чтобы не допустить форсирования Днепра украинскими войсками.

"Теперь форсирование Днепра невозможно осуществлять, хотя, в принципе, это не было каким-то, на мой взгляд, решающим моментом при планировании наших наступательных операций. Я не думаю, что там был какой-то сценарий, превалирующий по своей важности", – сказал эксперт.

Также подрыв ГЭС создал огромный гуманитарный кризис, экологическую катастрофу, с которой должна разбираться сейчас Украина. Речь идет о спасении людей, решении вопросов с беженцами, обеспечения населенных пунктов и городов чистой пресной водой и т.д.

"То есть должно решаться огромное количество вопросов, а это все ресурснозатратно. И именно с такой целью, я тоже не исключаю, что россияне взорвали ГЭС, чтобы отвлечь внимание официального Киева от вопросов, связанных с наступлением, на гуманитарные вопросы. То есть они в таким образом попытались, скорее всего, отсрочить наше наступление. Но опять же, на процесс наступательных действий и подготовки к наступательным действиям подобного рода террористический акт не имел какого-либо серьезного критического влияния", — подытожил аналитик.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов объяснил, помешает ли украинскому контрнаступлению подрыв Каховской ГЭС. Также он опроверг информацию о начале контрнаступления ВСУ.

Напомним, руководитель Голопристанской городской военной администрации сообщил, что до конца суток город Голая Пристань может полностью утонуть.

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