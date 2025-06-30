Катастрофа для Путина: более 20 000 российских солдат самовольно покинули свои части в Украине

Более 20 тысяч российских солдат дезертировали / © Associated Press

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Масштабное дезертирство российских военных с линии фронта в Украине стало очередным серьезным ударом для Кремля. С февраля 2022 года суды РФ зарегистрировали 20 538 дел о самовольном оставлении воинской части, дезертирстве или отказе выполнять приказы.

Об этом сообщает Express.

Большинство из этих случаев, а именно 18 159, касаются самовольного бегства солдат. За эти преступления 17721 военнослужащий был привлечен к ответственности согласно Уголовному кодексу России, предусматривающий максимальное наказание до 10 лет лишения свободы. Однако, как отмечается, осужденные могут смягчить свои приговоры, отбыв службу в штурмовых подразделениях для заключенных Шторм-Z.

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Министерство обороны Великобритании в своем последнем обзоре войны в Украине подчеркнуло, что эти данные противоречат официальной позиции Кремля о ценности военной службы. Среди факторов, вызывающих дезертирство, британская разведка выделяет «жестокую дисциплину» в армии Путина, плохое медицинское обслуживание раненых и «недостаточную военную подготовку».

Отмечается, что контрактники могут оказаться на передовой уже через 14 дней после подписания контракта, пройдя только пять дней соответствующего обучения.

Напомним, с начала войны, которую Россия начала 24 февраля, известно немало случаев, когда окупанты отказывались участвовать в военных действиях. Стало известно о таком массовом случае в Запорожской области. По данным разведки, случай дизертивства среди российских военных произошел во временно захваченном поселке Михайловка в Васильевском районе.