"Катастрофа для России началась 29 августа": Арестович рассказал, каким будет разгром оккупантов

Оккупантов ждет большой разгром на поле битвы: будет много пленных и захваченной военной техники.

Об этом в разговоре с российским правозащитником Марком Фейгиным сказал советник Офиса президента Алексей Арестович.

Арестович отметил, что он не будет прогнозировать, когда произойдет полный разгром оккупантов, однако он подчеркнул, что перелом уже начался.

"Россияне получат большой разгром на поле битвы: с колоннами пленных, захваченной военной техникой. Российских солдат родина в очередной раз обманула и сделала преступниками, заставив убивать женщин и детей, а затем позорно бросила гибнуть. Это все, что их ожидает. Это будет катастрофа для российских военных и их общества. Она началась 29 августа. Сейчас произошел переломный момент. Россиянам предстоит долгая дорога к смерти. Владимир Владимирович, у вас там ничего не чешется? Начинается ваш конец", - сказал Арестович.

Напомним, военный эксперт объяснил, почему контрнаступление в Херсонской области началось в символическую дату 29 августа.

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