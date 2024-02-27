Катастрофа для российской авиации: сколько вражеских воздушных судов уничтожили защитники за февраль

В феврале ВСУ сбили 11 самолетов и вертолет России на сумму более 800 млн долларов.
Украинские защитники в течение февраля сбили 10 боевых самолетов и ударный вертолет Ка-52 Российской Федерации.
Арифметику "приземленных" вражеских самолетов приводит журналист Андрей Цаплиенко.
Так, за 27 дней февраля было сбито 10 самолетов и 1 вертолет окупантов:
7 февраля воины одного из механизированных подразделений ОСУВ "Таврия" уничтожили ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор " возле Авдеевки;
17 февраля на Восточном направлении подразделения Воздушных Сил уничтожили сразу три самолета: два бомбардировщика Су-34 и один истребитель Су-35;
18 февраля еще один Су-34 внезапно прекратил полет;
19 февраля украинские защитники попали в Су-34 и Су-35С;
21 февраля упал еще один Су-34;
23 февраля Россия потеряла самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50, которых, по данным ГУР, в России осталось всего шесть;
27 февраля ВСУ сбили еще два Су-34.
Так, за один месяц Россия лишилась семи СУ-34, двух СУ-35, одного КА-52 и одного А-50.
По подсчетам Цаплиенко, стоимость утраченных воздушных машин:
- Ка-52 – 16 млн долларов;
- СУ-34 – 50 млн долларов;
- СУ-35 – 100 млн долларов;
- А-50 – 350 млн долларов.
В общей сложности Россияне "выбросили на ветер" около 870 млн долларов.
Отметим, что в списке учтен и вражеский самолет Су-34, который ВСУ сбили после полудня 27 февраля. Таким образом, за один день оккупанты потеряли два самолета-штурмовика.
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