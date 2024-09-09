Катастрофа F-16: Сырский пообещал результаты расследования уже вскоре

Генерал сказал, что "вскоре всем будут известны результаты расследования" по поводу катастрофы F-16.

Главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский заявил, что Минобороны Украины проводит расследование по поводу катастрофы истребителя F-16 и заверил, что о результатах сообщат всем.

Об этом главком сказал в интервью CNN.

Сырский воздержался от прямого ответа на вопрос, что стало причиной аварии F-16, отметив, что идет расследование.

"Сейчас специальная комиссия Минобороны проводит расследование для выяснения всех фактов катастрофы, падения этого самолета. Но перед этим я хочу сказать, что погибший пилот сбил две ракеты и он просто атаковал, преследуя третью крылатую ракету, используя бортовое вооружение", – заметил генерал.

Он также обратил внимание, что для обучения на истребителях F-16 были отобраны лучшие украинские пилоты, уже имеющие опыт эффективного управления самолетами.

"Думаю, скоро всем будут известны результаты расследования. И, с одной стороны, мы не собираемся этого скрывать, а с другой стороны, эффективность использования этих самолетов доказана результатами – уничтожение четырех крылатых ракет парой F-16. Это, безусловно, усилит нашу обороноспособность, прежде всего в борьбе с крылатыми ракетами противника", – рассказал главком ВСУ.

Напомним, авиаэксперт, ведущий научный сотрудник Госмузея авиации Валерий Романенко заявил, что хотя обстоятельства катастрофы F-16 до сих пор расследуют, Воздушным силам уже через неделю были понятны причины.

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