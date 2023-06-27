Катастрофа на ЗАЭС не будет похожа на Чернобыль или Фукусиму: эксперт спрогнозировала сценарий

Ученая отметила, что на Запорожской АЭС уже нет радиоактивного йода, поэтому и профилактика не нужна.

В случае теракта на Запорожской АЭС дальнейший сценарий будет отличаться от произошедшего после взрыва на Чернобыльской АЭС и японской Фукусиме.

Об этом рассказала кандидат биологических наук, старшая научная сотрудница Института проблем безопасности атомных электростанций НАН Украины Елена Паренюк, сообщает "УП. Життя".

Паренюк отметила, что после возможного теракта на ЗАЭС в Украине маловероятны повторения чернобыльской и фукусимской трагедий.

Ученая сообщила, что стандарты эксплуатации АЭС предусматривают различные сценарии возможных катастроф: например, потеря охладителей, взрыв генераторных установок, землетрясение и падение на станцию самолета. Паренюк объяснила, что в таких ситуациях предусмотрен разный алгоритм действий, поэтому и появляется такое большое количество советов – что делать в случае катастрофы.

Сценарий катастрофы на ЧАЭС

Ученая заверила в невозможности повторения катастрофы, как на ЧАЭС. Так, энергоблоки ЗАЭС значительно лучше защищены, а реакторы накрыты такими же саркофагами, как и на ЧАЭС после взрыва, но значительно лучшими. Запорожская станция также имеет другие конструкции реакторов.

Сценарий аварии на Фукусиме

Что касается аварии на Фукусиме, то из-за землетрясения станция потеряла внешнее питание и не смогла перейти на автономное в результате затопления реакторов. Также прекратили работу откачивавшие воду помпы, а радионуклиды начали выходить наружу. Паренюк допускает возможность такого сценария и на ЗАЭС, ведь за период полномасштабной войны станция уже семь раз теряла внешнее питание. В эти моменты переход на автономное питание станции происходил стабильно.

"Дизельные генераторы выдерживали. Ведь на всех станциях применен так называемый "фукусимский пакет улучшений", — отметила специалист.

Она также обратила внимание, что на ЗАЭС приостановлено и охлаждено пять реакторов. В настоящее время перегрет только один реактор, но он был остановлен еще в сентябре 2022 года.

"В Фукусиме на момент землетрясения все реакторы производили энергию. Остановлены они были только после того, как сработала аварийная защита реакторов, отключившая их", — сравнила Паренюк.

Пить йод не нужно

Ранее в Государственном научно-техническом центре по ядерной и радиационной безопасности объяснили, что ЗАЭС фактически не работает уже девять месяцев и при гипотетической аварии или теракте выброс радиоактивных веществ со станции не будет содержать изотопов йода. Паренюк подтвердила, что на станции уже нет радиоактивного йода, поэтому и профилактика не нужна. Ни один сценарий событий на ЗАЭС не требует проведения йодной профилактики.

Возможные последствия теракта: как подготовиться

По оценкам ученой, в случае теракта на ЗАЭС не исключен выброс других радионуклидов. Однако только после аварии станет известно, в каких объемах и на какой территории будет выброс. Паренюк советует читать официальные источники и выполнять распоряжения власти.

По мнению эксперта, наиболее возможная угроза заключается в потенциальном загрязнении воды. Так, ученая сравнила выброс радионуклидов с рассыпанной солью. Если это произойдет на промышленной площадке ЗАЭС, то "соль" можно будет собрать на месте. Однако в случае дождя вода смоет "соль" в реку и тамошняя вода станет радиоактивной "рапой". Первый совет для жителей ближайшей к ЗАЭС зоны – не пить воду из реки Днепр в случае катастрофы.

Воду лучше заготовить заранее в бутылки. В случае аварии или теракта на станции пользоваться можно только водой из артезианских скважин.

Паренюк советует приготовить еду в закрытых контейнерах на первые несколько суток, а также подготовить перчатки и респираторы.

По поводу дальнейших последствий, то они зависят от причин аварии на ЗАЭС: взрыв или утечка опасных веществ. От этого зависит и территория распространения загрязненной воды. Если загрязненная вода попадет в грунтовые воды, то на определенных территориях нельзя будет использовать выращенные там сельскохозяйственные культуры.

"Украина – это одно из лучших мест в мире, где можно пережить атомную катастрофу. У нас уже есть опыт Чернобыля. Мы знаем, как выращивать урожай на загрязненных территориях, без рисков для здоровья потребителя", – отметила Паренюк.

Она добавила, что в Японии в сельскохозяйственное использование уже возвращено более 90% загрязненных земель.

"Да, конечно, если что-то произойдет, на загрязненных территориях будет не просто жить, однако это – однозначно не конец света", – заверила специалист.

Угроза теракта на ЗАЭС: что известно

Глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов сообщил 20 июня о дополнительном заминировании врагом Запорожской АЭС. Так, взрывчатку заложили в пруд-охладитель станции. Уже 25 июня руководитель разведки заявил, что Россия завершила подготовку к теракту на ЗАЭС: оккупанты разместили взрывчатку около четырех из шести энергоблоков электростанции.

В ГУР также заявляли, что на фоне предполагаемого теракта на ЗАЭС в Украине просчитывают последствия возможных сценариев.

25 июня президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что предоставил западным партнерам информацию разведки о сценарии врага с минированием ЗАЭС, "который для оккупантов, очевидно, утвержден". Глава государства заявил о недостаточности внимания мира к угрозе.

Глава МВД Украины Игорь Клименко сообщал, что на случай теракта на ЗАЭС правоохранители и спасатели готовятся к ликвидации последствий. Так, уже работают соответствующие штабы и готовятся учения. Клименко также дал украинцам ряд советов, как поступить сразу после возможного теракта на станции.

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