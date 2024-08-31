Катастрофа с F-16: в NYT пишут, что это мог быть "дружеский огонь" из Patriot

Издание обратило внимание на отставку командующего Воздушными силами.
Президент Украины Владимир Зеленский уволил с должности командующего Воздушными силами Николая Олещука менее чем через неделю после катастрофы истребителя F-16. Как пишет The New York Times со ссылкой на западного чиновника, проинформированного о предварительном расследовании катастрофы, есть "признаки", что самолет был сбит дружеским огнем с ракетной батареи Patriot, но также могла бы быть механическая неисправность и ошибка пилота.
Зеленский не назвал конкретной причины увольнения, произошедшего через день после того, как Воздушные силы объявили о потере F-16 публично, но сказал, что необходимо "усилить военное лидерство".
Самолет разбился в понедельник при защите от интенсивной воздушной атаки российских войск. Возможность инцидентов дружеского огня особенно обостряется при массированных атаках ракетами и беспилотниками, говорят военные эксперты.
"Трудно отслеживать, кто является своим, а кто – чужим, особенно когда ракеты летят вокруг. Дружественный огонь – это огромная проблема", — сказал изданию Марк Канчиан, старший советник Центра стратегических и международных исследований, мозгового центра в Вашингтоне.
Во время катастрофы погиб пилот самолета подполковник Алексей Месь. Он был одним из нескольких украинцев, прошедших ускоренную программу подготовки, прежде чем пойти в бой, что, по словам экспертов, является элементом дополнительного риска.
США и Украина уже сотрудничают в расследовании этого вопроса, а министр обороны США Ллойд Остин и министр обороны Украины Рустем Умеров провели встречу в Вашингтоне.
Военные эксперты заявили, что, хотя потеря самолета является неудачей, нет ничего необычного в том, что истребители разбиваются даже во время тренировочных миссий мирного времени, и что влияние на всеобщие военные усилия Украины, вероятно, будет небольшим.
"Полеты на самолетах – это очень рискованная деятельность", – добавил Бен Барри, старший научный сотрудник Международного института стратегических исследований, научно-исследовательского института в Лондоне.
Напомним, 30 августа президент Украины Владимир Зеленский уволил Николая Олещука с должности командующего Воздушными силами Вооруженных сил Украины. Днем ранее стало известно, что Воздушные силы Украины потеряли истребитель F-16 во время массированной ракетной атаки 26 августа, в воздушном бою погиб один из самых опытных украинских пилотов.
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