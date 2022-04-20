Катастрофическая ошибка: в России чиновники все больше критикуют Путина и боятся экономического кризиса

Катастрофическая ошибка: в России чиновники все больше критикуют Путина и боятся экономического кризиса

В России чиновники все больше критикуют Путина из-за его полномасштабного вторжения в Украину. Они считают, что война "отбросит страну на годы назад".

Об этом пишет Bloomberg.

По данным издания, Путин пока не планирует менять свой курс по войне в Украине. Он все больше и больше полагаясь на круг советников, отвергает попытки других чиновников предупредить его о существенных экономических и политических убытках.

“Ряды критиков на вершине власти остаются ограниченными, разбросанными на высокопоставленные должности в правительстве и государственном бизнесе. Они считают, что вторжение было катастрофической ошибкой, которая отбросит страну на годы назад”, — пишет Bloomberg.

Некоторые из источников издания говорят, что они все больше разделяют страх, выражаемый представителями американской разведки, что Путин может обратиться к ограниченному использованию ядерного оружия, если столкнется с провалом кампании, которую он считает своей исторической миссией.

В то же время, поддержка Путина остается большой среди части российской элиты. Часть из них считает, что конфликт с Западом неизбежен и что экономика адаптируется к масштабным санкциям, введенным США и его союзниками.

“Все больше и больше ведущих инсайдеров пришли к убеждению, что стремление Путина продолжить вторжение обрекает Россию на годы изоляции и усиления напряженности, из-за которых ее экономика пострадает, ее безопасность будет скомпрометирована, а ее глобальное влияние будет истощено. Несколько бизнес-магнатов сделали завуалированные заявления, подвергая сомнению стратегию Кремля, но многие мощные игроки слишком боятся усиления подавления инакомыслия, чтобы публично выражать свою обеспокоенность”, — добавили в издании.

Напомним, что президент Европейского совета обнародовал в своем аккаунте в соцсети снимки, как он посетил Украину – в частности Бородянку в Киевской области.

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