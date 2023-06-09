Данилов назвал цель подрыва Каховской ГЭС

Подрыв Каховской ГЭС может иметь катастрофические последствия для граждан РФ.

Об этом рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире "Украинского радио".

По словам Данилова, одна из вероятных причин подрыва дамбы — сделать невозможным контрнаступление Украины на Херсонском направлении.

Он также отмечает, что, несмотря на то, что последствия для нашего государства будут страшны, для РФ они будут катастрофическими. Ответственность за подрыв дамбы будут нести и те, кто давал указание это сделать, и те, кто выполнил его.

Данилов назвал цель подрыва Каховской дамбы / Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

"Я хочу сказать, что, прежде всего, россияне это делали с военной целью для того, чтобы мы не пошли в контрнаступление именно на Херсонском направлении. Хотя, я думаю, сегодня можно четко понимать, что у нас были совсем другие планы", – отметил Данилов.

Ранее Данилов сообщил, что российским захватчикам никоим образом не удастся сорвать или отсрочили контрнаступление Вооруженных сил Украины, и ждать его начала осталось недолго.

Добавим, в "Укргидроэнерго" рассказали, что вероятное повреждение гидротехнических сооружений Киевской ГЭС в результате ракетного удара российских оккупантов не повлечет за собой катастрофических последствий.

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