Катастрофические потери солдат и техники: почему россиянам так хочется захватить Авдеевку — историк

Наступление россиян на Авдеевку, очевидно, вызвало мгновенную панику и легкое чувство триумфа у тех, кто упорно убеждал в силе врага. Однако у оккупантов не хватает сил захватить город, им придется отступить с большими потерями.

Об этом пишет известный историк и исследователь войны Филлипс О'Брайен, сообщает phillipspobrien.substack.com.

"10 октября состоялась российская наступательная операция с целью окружения украинского города Авдеевка (которое уже более года является российской мишенью). Когда началось наступление, об этом сначала сообщалось как о признаке восстановления, усиления и успеха россиян. Они якобы теперь эффективно интегрировали комбинированную войну, включая наступление при участии БМП, РЭБ, артиллерийского контрбатарейного огня и даже военно-воздушных сил, это очень хорошо вписывалось в постоянный нарратив последних нескольких месяцев о российских тактических усовершенствованиях и о том, как российские военные учатся и совершенствуются. являлось, тем более этот нарратив отходил на второй план. На самом деле, потери России снова начали стремительно расти, она понесла огромное количество потерь БМП за короткий промежуток времени, а боевые качества российских солдат выглядели все еще паническими и недостаточно подготовленными", — пишет он.

Российские потери, по данным как украинской стороны, так и надежных открытых источников, значительно выросли с 11 октября и стали одними из самых больших за всю войну. Что касается военной техники, то и они быстро выросли.

Что касается потерь живой силы, то украинские данные о российских потерях значительно выросли после того, как россияне начали атаковать Авдеевку, и некоторое время они составляли более 1000 человек в день.

"В общем, трудно рассматривать это как нечто другое, кроме как значительное истощение российских сил – подтверждение на видео BalVideo, где показано, как подбита российская колонна. Это довольно похоже на то, что мы видели снова и снова, когда россияне совершают бронированные атаки. Это вписывается в тенденцию роста относительных потерь россиян, наблюдаемую в последнее время.

Действительно, каждый раз, когда вы видите, как российские силы начинают подобные операции и терпят такие потери, это приближает украинскую победу. Кажется, это следствие стремления россиян к политическим, а не стратегическим победам. Они готовы потерять много ресурсов, чтобы захватить остатки городов, не имеющих никакого экономического/стратегического значения. Авдеевка, похоже, еще один пример этого. В бою они не продемонстрировали способности адаптироваться любым значительным способом, хотя мы уже несколько месяцев слышим о том, что российские военные якобы учатся и совершенствуются. Как и во время неудачного зимнего наступления России в прошлом году, российские военные, похоже, используют тактику волн, когда они бросают массы плохо обученных солдат непосредственно на поле боя без должного снаряжения", — добавил эксперт.

Напомним:

Вражеская армия постоянно пытается оцепить Авдеевку. По данным британской разведки, наступление в районе Авдеевки совершает преимущественно "1-й армейский корпус ДНР".

Российские оккупанты обстреливают город из артиллерии и активно пользуются авиацией. Россияне сбрасывают на город бомбы КАБ-500.

По мнению эксперта Александра Коваленко, РФ активизировалась возле Авдеевки, потому что хочет подарить Путину к Новому году новую "эпическую победу".

Аналитики сообщают, что президент РФ Владимир Путин сменил риторику по поводу наступления оккупантов на Авдеевку Россияне в информационном пространстве уменьшают ожидания по поводу продвижения захватчиков на фронте в Украине.

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