Категорически отказался от мобилизации: в Черкасской области будут судить офицера запаса

Мужчина получил повестку, однако не захотел воевать.

В Черкасской области будут судить офицера запаса, категорически отказавшегося от мобилизации в условиях военного положения. Ему грозит от 3 до 5 лет лишения свободы.

Об этом сообщает прокуратура Черкасской области.

По данным следствия, житель одного из городов Звенигородского района Черкасской области, являясь офицером запаса и имея звание старшего лейтенанта, отказался от мобилизации. Мужчина ранее получил повестку и прошел медицинскую комиссию, которая признала его годным к военной службе.

Офицер запаса в присутствии работников военкомата отказался от прохождения военной службы во время действия военного положения и не прибыл в воинскую часть.

Правоохранители открыли производство по ст. 336 УК Украины. Ему грозит от 3 до 5 лет лишения свободы.

Напомним, в Волынской области к трем годам лишения свободы приговорен переселенец из города Соледар Донецкой области. Мужчина получил повестку, однако отказался воевать за Украину.

Также в Одесской области будут судить 52-летнего жителя Кодымской громады, отказавшегося от военной службы.

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