"Категорически запрещено": Россия не обнародует списки погибших в результате удара по ПТУ Макеевки

Россия не будет публиковать списки погибших мобилизованных в результате удара по ПТУ во временно захваченной Макеевке Донецкой области.

О том, что официальная информация о погибших не будет обнародована, заявил в интервью военный российский комиссар Алексей Вдовин.

"Списки никакие публиковаться не будут. Вся имеющаяся информация в военных комиссариатах приходится персонально членам семей военнослужащих – либо при обращении, либо, по ряду военнослужащих, осуществляется оповещение персонально сотрудниками военных комиссариатов", – сказал военный комиссар Самарской области.

Он добавил, что списки погибших военнослужащих не будут публиковать, потому что этими данными якобы "смогут воспользоваться иностранные разведки".

"Во-первых, это персональные данные, во-вторых, это, конечно, работа для иностранных разведок, выявление и проведение провокационных мероприятий родственников военных. Категорически запрещено", — добавил Вдовин.

Добавим, что мобилизованные россияне из Самарской области, перед отправкой на войну в Украину, благословили крестом, похищенным из Луганска. За 40 дней до удара по ПТУ №19 во временно захваченной россиянами Макеевке Донецкой области и провели обряд.

Удар по ПТУ Макеевки: что известно

В новогоднюю ночь, ровно в полночь, был нанесен удар по бывшему профтехучилищу в захваченной Макеевке. В здании находились мобилизованные военные РФ. По непроверенной информации Минобороны РФ, в результате удара погибли 89 военных.

Оставшихся мобилизованных в Макеевке должны были отправить на фронт, чтобы списать как свидетелей.

Россияне отмечали, что " основной причиной трагедии в Макеевке стало массовое использование личного состава мобильных телефонов".

Читайте также: