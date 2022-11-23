Категория граждан, не подлежащая обязательной мобилизации: кого не призовут

Согласно украинскому законодательству, есть еще одна категория граждан, которые во время военного положения не могут быть мобилизованными.

До 19 февраля 2023 г. продлено военное положение и общая мобилизация во время которой военнообязанные получают повестки. Законодательством Украины предусмотрены категории граждан, которые не могут быть мобилизованы. Среди них военнообязанные, имеющие члена семьи с инвалидностью. Об этом рассказал Адвокат Богдан Пересада.

Как разъясняет Богдан Пересада, согласно абзацу одиннадцатого части первой статьи 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", обязательному призыву не подлежат военнообязанные, которые:

имеют жену (супруга) из лиц с инвалидностью;

имеют одного из родителей или родителей жены (супруга) из лиц с инвалидностью I или II группы.

Такие украинцы могут быть мобилизованы по их согласию, но только по месту жительства.

Чтобы подтвердить это право, военнообязанному нужно написать в военкомат письмо — заявление о том, что он не подлежит мобилизации и указать соответствующие обстоятельства. К заявлению необходимо предоставить следующие документы:

Документы об инвалидности родственника (справку к акту осмотра медико-социальной экспертной комиссией по форме № 157-1/о, удостоверение, подтверждающее соответствующий статус, пенсионное удостоверение по инвалидности, удостоверение, подтверждающее назначение социального пособия по инвалидности, справка для получения льгот лицами с инвалидностью, не имеющих права на пенсию или социальную помощь).

Документы, подтверждающие родственные связи. При смене фамилий или имен потребуются документы об этом, нужно, чтобы все фамилии и имена совпадали, и все было понятно.

Копии паспортов (военнообязанных и родственников с инвалидностью (1-2 страницы)).

Конкретные требования к документам (копиям или оригиналам) нигде не указаны.

При необходимости можно предварительно отправить в военкомат нотариально заверенные копии документов ценным письмом с описанием вложения, а затем прийти в военкомат лично с оригиналами указанных документов.

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