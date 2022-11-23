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Категория граждан, не подлежащая обязательной мобилизации: кого не призовут

Автор
Анна НосоваАнна Носова
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
2 мин
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Категория граждан, не подлежащая обязательной мобилизации: кого не призовут

Кого не призывают

Согласно украинскому законодательству, есть еще одна категория граждан, которые во время военного положения не могут быть мобилизованными.

До 19 февраля 2023 г. продлено военное положение и общая мобилизация во время которой военнообязанные получают повестки. Законодательством Украины предусмотрены категории граждан, которые не могут быть мобилизованы. Среди них военнообязанные, имеющие члена семьи с инвалидностью. Об этом рассказал Адвокат Богдан Пересада.

Как разъясняет Богдан Пересада, согласно абзацу одиннадцатого части первой статьи 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", обязательному призыву не подлежат военнообязанные, которые:

  • имеют жену (супруга) из лиц с инвалидностью;
  • имеют одного из родителей или родителей жены (супруга) из лиц с инвалидностью I или II группы.

Такие украинцы могут быть мобилизованы по их согласию, но только по месту жительства.

Чтобы подтвердить это право, военнообязанному нужно написать в военкомат письмо — заявление о том, что он не подлежит мобилизации и указать соответствующие обстоятельства. К заявлению необходимо предоставить следующие документы:

  • Документы об инвалидности родственника (справку к акту осмотра медико-социальной экспертной комиссией по форме № 157-1/о, удостоверение, подтверждающее соответствующий статус, пенсионное удостоверение по инвалидности, удостоверение, подтверждающее назначение социального пособия по инвалидности, справка для получения льгот лицами с инвалидностью, не имеющих права на пенсию или социальную помощь).
  • Документы, подтверждающие родственные связи. При смене фамилий или имен потребуются документы об этом, нужно, чтобы все фамилии и имена совпадали, и все было понятно.
  • Копии паспортов (военнообязанных и родственников с инвалидностью (1-2 страницы)).

Конкретные требования к документам (копиям или оригиналам) нигде не указаны.

При необходимости можно предварительно отправить в военкомат нотариально заверенные копии документов ценным письмом с описанием вложения, а затем прийти в военкомат лично с оригиналами указанных документов.

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Дата публикации
Просмотры
1715
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