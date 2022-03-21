Катя Осадчая предупредила о новой схеме мошенничества: "Говорят, что родственники в плену"

Воры пытаются нажиться на горе украинцев.

Звезда канала 1+1, ведущая программы "Світське життя" Екатерина Осадчая предупредила украинцев о мошенниках.

Так, в начале марта знаменитость создала Telegram-канал "Поиск пропавших", где люди ищут потерявшихся в связи с войной. Там пользователи оставляют свои контакты, в надежде найти родных и близких. Теперь мошенники пользуются этим, звонят по телефону, говорят, что их близкие "в плену", и требуют перевести деньги на карту.

"Чем больше людей на нас подписано, чем больше людей мы пытаемся разыскать, тем больше, к сожалению, активизируются мошенники. Людям, которые оставили заявки о поиске своих родных, звонят по телефону и говорят, что их родные у них в плену", — рассказала Осадчая.

Звезда добавила, что пока нет никакого подтверждения о пленении гражданских. Поэтому тех, кто уже столкнулся с такими предложениями, Осадчая призвала сохранять номера телефонов и не отправлять средства. Она добавила, что воров будут сдавать в киберполицию.

"Мошенники будут наказаны, а впоследствии будут гореть в аду. Не хватает злости, но карма - штука быстрая", – добавила она.

Читайте также: