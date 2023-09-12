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"Кайф чувствую, когда на хохла смотрю и стреляю": россиянин делится с женой впечатлениями от убийств

Автор
Юлия АбрамоваЮлия Абрамова
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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"Кайф чувствую, когда на хохла смотрю и стреляю": россиянин делится с женой впечатлениями от убийств

Перехват ГУР / Фото: ГУР Минобороны

Более того, он хочет еще. Поэтому намерен "задержаться в профессии".

Главное управление разведки Минобороны перехватило очередные откровения военнослужащих России во время войны в Украине. В этот раз один из них рассказывает жене о потерях среди военных и желании продолжить смерть.

Об этом свидетельствует перехват разговора российского военного, обнародованный ГУР.

Так, россиянин рассказывает, как на его глазах разорвало человека.

"Он кричит: "Застрелите меня", а мы его стрелять не стали, просто истек кровью", - рассказывает солдат своей жене.

Любопытно, что женщина слушает с удовольствием.

"Сейчас х*йня закончится, я продолжу эту профессию. К смерти тянет", - делится россиянин.

Между тем, Россия не прекращает отправлять срочников либо сразу на войну, либо усиливать границы. Об этом свидетельствует другой перехват ГУР.

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Дата публикации
Просмотры
811
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