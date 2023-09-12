"Кайф чувствую, когда на хохла смотрю и стреляю": россиянин делится с женой впечатлениями от убийств

Более того, он хочет еще. Поэтому намерен "задержаться в профессии".
Главное управление разведки Минобороны перехватило очередные откровения военнослужащих России во время войны в Украине. В этот раз один из них рассказывает жене о потерях среди военных и желании продолжить смерть.
Об этом свидетельствует перехват разговора российского военного, обнародованный ГУР.
Так, россиянин рассказывает, как на его глазах разорвало человека.
"Он кричит: "Застрелите меня", а мы его стрелять не стали, просто истек кровью", - рассказывает солдат своей жене.
Любопытно, что женщина слушает с удовольствием.
"Сейчас х*йня закончится, я продолжу эту профессию. К смерти тянет", - делится россиянин.
Между тем, Россия не прекращает отправлять срочников либо сразу на войну, либо усиливать границы. Об этом свидетельствует другой перехват ГУР.
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