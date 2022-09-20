"Кайфонул": воин ВСУ среди вещей оккупантов нашел похищенную скрипку и сыграл на ней (видео)

Украинский воин, защищающий страну от российской армии, на фронте нашел среди вещей оккупантов краденую скрипку и сыграл на ней.

Музыкант, который с начала полномасштабной войны защищает Украину на фронте, нашел в зоне боевых действий скрипку, которую россияне украли, но не успели вывезти.

Об этом полтавчанин написал в Facebook.

"После боя, среди вещей орков, вероятно мечтавших украсть этот инструмент, нашли скрипку. Очень давно не играл, кайфонул", — написал старший солдат в рядах Вооруженных Сил Украины.

К слову, военного указом Президента от 13 июля награжден государственной наградой за личное мужество и самоотверженные действия, выявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.

Напомним, оккупанты перед отступлением массово отбирают у местных авто и имущество.

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