Казарин сказал, что может быть победой в войне с Россией – это не возвращение территорий

По мнению журналиста, критерий победы простой и неизменный: Украина побеждает, пока существует.
Даже если в этом году удастся начать мирные переговоры, Россия, в первую очередь, будет пытаться даже не оставить за собой оккупированные территории, а "закрепить уязвимость" Украины. Речь идет о внеблоковости и разоружении нашего государства и возвращении его "на орбиту" РФ.
Такое мнение высказал журналист, публицист, военнослужащий ВСУ Павел Казарин в статье "Украинской правды".
"Нам хорошо знаком этот сценарий, потому что этот выбор нам уже предлагали. Десять лет назад, сразу после вторых Минских соглашений. Позиция России тогда свелась к тому, что она каждый раз предлагала Украине соглашение. В обмен на возвращение формального контроля над оккупированным Донбассом Киев должен был отказаться от собственного суверенитета. Ввести российских ставленников в парламент и предоставить "ДНР" и "ЛНР" право вето по ключевым вопросам.
Казарин отмечает, именно потому, что Украина уже ходила по этой дороге, критерий победы в войне остается неизменным – как 10 лет назад, так и сейчас. Поэтому главной задачей Украины явлется сохранение государственности и суверенитета.
"Это станет главным доказательством проигрыша Москвы. Если сможем защититься от рецидива вторжения, это станет финалом противостояния. Если сможем жить, не оборачиваясь на Россию, это станет синонимом победы. Потому что в войне на уничтожение с преобладающим соперником критерий победы достаточно прост. Мы побеждаем, пока мы существуем. А вернуть и вернуться можно позже", — подчеркнул Павел Казарин.
Напомним, Казарин считает, что Курская операция ВСУ – это огромная политическая победа, а также сигнал Запада, что можно воевать на территории России без ядерной войны.
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