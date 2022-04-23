Каждая из стран Европы может взять под патронат регион: Зеленский рассказал о восстановлении Украины после войны

Каждая из стран Европы может взять под патронат регион: Зеленский рассказал о восстановлении Украины после войны

В Украине создан Нацсовет по восстановлению страны после войны, поддержанный лидерами ряда европейских государств.

Об этом он заявил 23 апреля на пресс-конференции в Киевском метрополитене, на которую собрались украинские и иностранные журналисты.

"Только что создан этот совет. Есть список членов правительства, которые входят в этот совет, есть представители Офиса, и т.д. Думаю, этот список будет пополняться. Сама программа восстановления Украины — она основана нами. Я в деталях рассказал об этой программе в Европейском Союзе. Полностью поддерживает Урсула фон дер Ляен, полностью поддерживает эту программу Шарль Мишель. Кроме этого, мы начали двусторонние разговоры по восстановлению государства с лидерами других стран – Великобритании, Швеции, Испании, нескольких других государств", – заявил Зеленский.

Президент Украины отметил, что Великобритания и Швеция уже подтвердили поддержку этой программы и согласились помочь отстроить Киевскую и Николаевскую области соответственно.

"Одного бюджета Украины нам будет недостаточно, чтобы восстановить тот или иной город нашего государства. Я очень хочу, чтобы восстанавливали наши партнеры. Но здесь вопрос не только в финансах – вопрос в патронате того или иного города после войны. Патронат предусматривает не только финансы, но и своих специалистов. Например, нас интересуют финансисты, архитекторы, художники и т.д. То есть большое количество профессий и людей, которые приедут восстанавливать тот или иной регион, за которым будет закреплено то или иное государство. Например, с премьером Борисом Джонсоном мы договаривались, что он готов к патронату Киевской области. Со Швецией мы договорились, что они примут патронат над Николаевской областью", — сказал глава украинского государства.

Зеленский добавил, что каждая из стран Евросоюза получит возможность отстроить тот или иной регион Украины.

"Народ решил — Украина идет по пути членства в Европейском Союзе. Считаю, этот путь будет быстрее, если страны ЕС будут объединены таким крупным проектом. Каждая из этих стран получит возможность восстановить тот или иной регион и будет чувствовать, что она сделала большой вклад в восстановление государства, а значит, и большой вклад в победу Украины. А значит, большой вклад в победу в этой войне за свободу в целом на европейском континенте", — подчеркнул президент Украины и сказал, что у этого проекта большое будущее, а детали — какие деньги, какие планы – каждый регион будет представлять планы – планы города, планы области.

Смотрите онлайн-трансляцию пресс-конференции Зеленского на YouTube-канале ТСН:

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 59-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.