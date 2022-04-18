"Каждая нация имеет право на самостоятельную жизнь": Зеленский обнародовал фотографии с украинцами, живущими во время войны

На них видны граждан и военные, которые освобождают ранее оккупированные военными РФ города.
Каждая нация имеет право на самостоятельную жизнь. Каждый город имеет право на полную безопасность.
Об этом на своей странице в соцсети написал президент Украины Владимир Зеленский.
Глава государства обнародовал фотографии, на которых изображены украинцы во время войны. На них видны граждан и военные, которые освобождают ранее оккупированные военными РФ города, эвакуационные поезда и метро, в которых во время сирен прячутся люди.
"Каждый человек имеет право на свободу и на поиск собственного счастья. Люди не должны быть орудиями каких-либо режимов, каких-либо диктаторов. Люди вправе просто жить. Вот за что мы боремся. Вот что мы просим защищать вместе с нами. И вот что мы будем восстанавливать, надеюсь, со всем миром – после этой войны", – подчеркнул Владимир Зеленский.
Напомним, что во Львове обломок вражеской ракеты попал на территорию детского приюта.
Читайте также: