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"Каждая ночь – это неизбежные обстрелы": в Донецкой области оккупанты повредили больницу и частные дома

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"Каждая ночь – это неизбежные обстрелы": в Донецкой области оккупанты повредили больницу и частные дома

Фото: Павел Кириленко

Ночью россияне вели активный огонь на Донецком и Горловском направлениях.

Российские захватчики продолжают круглосуточные обстрелы населенных пунктов Донецкой области. В Марьинской громаде под обстрелами находились пять городов и сел: Марьинка, Красногоровка, Новомихайловка, Константиновка, Антоновка.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

Так, в Красногоровке сгорел частный дом, еще несколько повреждено.

В Авдеевке в течение ночи были единичные "прилеты" по старой части города, к утру — артобстрел центра. Без жертв.

В результате интенсивных обстрелов в Торецке повреждено здание местной больницы, горит частный дом. Пострадавших нет.

В Светлодарской громаде ночью продолжались обстрелы Одрадовки и станции Майорск.

Павел Кириленко в очередной раз призвал людей не подвергать себя опасности и эвакуироваться.

Напомним, за сутки оккупанты убили трех мирных жителей в Донецкой области, еще 11 человек получили ранения.

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