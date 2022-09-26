"Каждая ночь – это неизбежные обстрелы": в Донецкой области оккупанты повредили больницу и частные дома

Ночью россияне вели активный огонь на Донецком и Горловском направлениях.
Российские захватчики продолжают круглосуточные обстрелы населенных пунктов Донецкой области. В Марьинской громаде под обстрелами находились пять городов и сел: Марьинка, Красногоровка, Новомихайловка, Константиновка, Антоновка.
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
Так, в Красногоровке сгорел частный дом, еще несколько повреждено.
В Авдеевке в течение ночи были единичные "прилеты" по старой части города, к утру — артобстрел центра. Без жертв.
В результате интенсивных обстрелов в Торецке повреждено здание местной больницы, горит частный дом. Пострадавших нет.
В Светлодарской громаде ночью продолжались обстрелы Одрадовки и станции Майорск.
Павел Кириленко в очередной раз призвал людей не подвергать себя опасности и эвакуироваться.
Напомним, за сутки оккупанты убили трех мирных жителей в Донецкой области, еще 11 человек получили ранения.
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