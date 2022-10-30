"Каждое фиаско – это истерия и примитивный шантаж" – эксперт об ударе по кораблям РФ в Севастополе

Удар и повреждение кораблей Черноморского флота РФ в Севастополе был настолько болезненным для россиян, что они в истерике бросились на очередные грабли плашмя, унижая себя на всех уровнях.

Такое мнение высказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"Это унижение может для России в ближайшее время иметь еще большие последствия. Поскольку их шантаж уже не столько пугает, сколько раздражает. А раздражающему обычно хочется начистить физиономию, когда он не понимает по-цивилизованному, нормальным языком. И Россия к такой бытовой ситуации все ближе и ближе, но уже на геополитическом уровне", – отметил эксперт.

Коваленко также отметил, что Россия давно уже искала повод, чтобы расторгнуть "зерновое соглашение", и это решение Кремля будет иметь негативные последствия для Москвы.

"Каждый раз, когда Россия терпит какой-то позор, она закатывает истерику и пускается в примитивный шантаж. Каждое фиаско — это истерия и примитивный, бессмысленный шантаж... Россия не смогла предотвратить атаку на свои боевые корабли, носители крылатых ракет "Калибр", которые носят крылатые ракеты "Калибр", которые регулярно обстреливают мирные города Украины и гражданскую инфраструктуру Украины, несколько безэкипажных катеров, что стало для нее якобы поводом для разрыва сделки. На самом деле это соглашение ей уже давно было как кость в горле, и она искало повод", – резюмировал он.

Атака на русские корабли в Севастополе

В субботу утром 29 октября, около 4:30, в Севастополе раздались взрывы. Оккупационные власти города сообщили, что Черноморский флот РФ "отражал атаку беспилотников" над Севастопольской бухтой.

Военный эксперт Павел Нарожный считает вполне вероятной версию оккупантов об атаке беспилотниками, а также допустил какую-то "небольшую диверсионную операцию".

В этот же день Россия заявила, что останавливает действие "зернового соглашения" из-за взрывов во временно оккупированном Севастополе.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко сообщил о серьезных повреждениях фрегата проекта 11356Р "Адмирал Макаров" и морского тральщика проекта 266М, шифр "Аквамарин-М" — "Иван Голубец".

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