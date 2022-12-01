"Каждое утро буду вставать, пить кофе и идти убивать российских захватчиков", — командир 80-й бригады

Полковник Игорь Скибюк рассказал о рейде в тыл врага во время освобождения Харьковщины и персональном списке российских воинских частей, с которыми он надеется "поставить точку".

Частью Харьковского контрнаступления стал рейд в тыл врага, совершенный силами 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

Видео с рассказом командира 80 ОДШБр полковника Игоря Скибюка об этой операции опубликовал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в своем Telegram-канале.

Командир восьмидесятки рассказал, что конечной задачей его бригады было овладение городом Изюмом, а вспомогательной — формирование кольца окружения совместно с другими подразделениями.

“Действия нашей бригады были как фата моргана для врага. Он был сосредоточен на ударных группировках наших войск. И то, что в тыл зайдет целая десантно-штурмовая бригада, совсем не ожидал… Мы рассекли оборону и выполнили возложенные на нас задачи”, — говорит в видео Игорь Скибюк.

По его словам, боевая операция состояла из ряда боев и стычек, разведочных засад. "Классический десантный рейд в тылу врага", — заметил он.

Командир десантников рассказал, что оккупанты во время отступления с Харьковщины покинули огромное количество техники. На втором этапе операции даже пришлось создать специальное подразделение, которое разбиралось с трофейной техникой.

Военная подготовка противника не произвела впечатление на полковника Скибюка. По его словам, все их преимущество было только количественным – в количестве вооружения.

В то же время он отметил, что имеет персональный перечень российских воинских частей, которые воевали против "восемьдесятки" и с которыми он хотел бы еще встретиться в бою, чтобы поставить окончательную точку.

“Враг не может быть спокоен, мы будем гнать его с нашей земли. Освободим до последнего сантиметра. Я каждое утро буду вставать, пить кофе и идти убивать российских захватчиков”, — заверил полковник Игорь Скибюк.

Напомним, в подвальном помещении лицея города Изюм на Харьковщине обнаружены секретные документы российских оккупантов, которые они покинули во время отступления.

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