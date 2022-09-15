Каждому нужно купить огнетушитель к отопительному сезону: эксперт объяснил, зачем это украинцам

Отопительный сезон этой зимой из-за полномасштабной войны РФ против Украины будет сложным. При ограниченных возможностях теплоснабжения или при его отсутствии основную нагрузку ожидают именно системы электроснабжения. Потому сейчас во всех городах Украины обследуют электросети.

Жителям многоквартирных домов в преддверии сложного отопительного сезона советуют в индивидуальном порядке приобрести огнетушители, так как от перепадов напряжения могут возникать разные ситуации, требующие очень оперативного разрешения.

Такой совет дал старший эксперт Офиса поддержки реформ Министерства развития общин и территорий Украины Андрей Саук в эфире информационного телемарафона.

"Я сегодня советую всем без исключения, в каждую квартиру, в каждый дом, приобрести как минимум один огнетушитель. Для того если возникнет ситуация аварийная, в связи с тем, что будет перегружена сеть, а это не исключение, чтобы можно было локализовать пожар и не произошло бедствия", — сказал Саук.

Также читайте Практически все котельные Бучи выведены из строя во время боевых действий: как местные готовятся перезимовать

Эксперт отметил, что в настоящее время в рамках подготовки к сложному отопительному сезону во всех городах проводятся обследование электросетей, так как при ограниченных возможностях теплоснабжения или при его отсутствии основную нагрузку ожидают именно системы электроснабжения.

"Подготовка продолжается и обследование электрических сетей тоже, что сегодня чрезвычайно важно. Потому что понимаем, если возникнет ситуация отсутствия теплоснабжения или ограничены возможности теплоснабжения, то большая нагрузка ляжет на электроснабжение – на сети. И здесь нужно также подготовиться. Но и жителям самим нужно понимать, что здесь техника безопасности очень важна", – сказал Саук.

Напомним, оккупанты могут продолжать атаковать энергетическую инфраструктуру, теплоэлектроцентрали и теплоэлектростанции Украины. В связи с циничными действиями армии РФ украинцам следует подготовить вариант эвакуации на случай, если из-за вражеских обстрелов в многоквартирных домах зимой исчезнет электроснабжение.

Читайте также: