Каждую неделю освобождаются километры территорий: Череватый рассказал об успехах ВСУ на Бахмутском направлении

Оккупанты за эти сутки накрывали огнем наши позиции 493 раза.

Украинские военные ежедневно продвигаются на Бахмутском направлении. ВСУ держат инициативу – каждую неделю освобождают километры украинских территорий.

Об этом в рамках единого телемарафона сообщил представитель Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый.

“На Бахмутском направлении Силы обороны Украины держат инициативу, давят на врага, понемногу освобождают украинскую землю метр за метром, ежедневно – сотни метров, еженедельно – километры, придет время – это будут и десятки километров. Враг отчаянно сопротивляется”, - подчеркнул Сергей Череватый.

По его словам, оккупанты за эти сутки накрывали огнем наши позиции 493 раза. Били разными типами и калибрами артиллерии.

“Семь боестолкновений произошло, два авиаудара. В ходе боестолкновений 94 оккупантов уничтожены, 152 получили ранения, уничтожена существенно военная техника врага: танк, три боевых машины пехоты, две 203-мм САУ "Пион", три пушки, ЗРК "Бук", а также один беспилотник "Орлан 10", пять автомобилей и один пункт управления БпЛА", - отметил Череватый.

Он также добавил, что на Лиманско-Купянском направлении ситуация более напряженная. Там российские оккупанты пытаются прорвать оборону ВСУ.

"Враг уже долго пытается там прорвать нашу оборону, и в последнюю неделю снова вызвал эскалацию, надеясь, что прорвет нашу оборону и выйдет на реку Оскол. Во-вторых, сможет отвлечь силы и средства нашей группировки от поступательного, но неустанного движения на Бахмутском направлении. Эти сутки тоже были очень активными - 663 раза враг бил по нам всеми видами артиллерии", - сообщил спикер.

В то же время украинские защитники уничтожили на этом направлении 108 оккупантов, еще 185 получили ранения. Также были уничтожены вражеский танк, две БМП, боевая ремонтно-эвакуационная машина, легкий бронированный тягач, самоходный миномет "Тюльпан", беспилотник и склад с боеприпасами.

Напомним, что Зеленский провел совещание по экспорту украинской агропродукции.

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