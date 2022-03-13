Каждую ночь атакует позиции россиян: Украину защищает 50-летний ветеран из Великобритании

Британский ветеран призвал поддерживать украинских беженцев.

50-летний ветеран британской армии Зак Вест, который 10 лет живет в Украине, присоединился к защите государства против российских захватчиков. Сейчас он сражается в одной из областей Украины.

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Об этом сообщает dailymail.co.uk.

Зак прослужил 26 лет в Королевской артиллерии Великобритании. Сейчас он защищает Украину от российских оккупантов. Мужчина рассказал, что он последние 10 лет проживает в Украине и ему здесь все нравится, а потому с начала войны он пошел защищать Украину. Каждую ночь он атакует позиции российских оккупантов.

Зак Вест рассказывает, что ему вместе с другими воинами удалось добиться определенных побед.

"Мы подвели около 50 российских машин и взяли около 80 пленных, преимущественно 18-летних детей из Сибири. Призывники. Они не знают, почему они здесь", — говорит Зак Вест.

Британец является опытным военным: он служил в Ираке во время первой и второй войн в Персидском заливе, в Афганистане, а также в Северной Ирландии, Кипре и Белизе. Он отмечает, что не собирается никуда ехать и призвал поддерживать украинских беженцев.

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