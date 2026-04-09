Война
1988
1 мин

Каждые несколько минут — удар: РФ бросила элитное подразделение на важный участок фронта

Российские оккупанты бросили элитное подразделение под Купянск Харьковской области. Дроны атакуют транспорт каждые три-пять минут.

Елена Капник
Российская армия / © Associated Press

На Купянском направлении украинские военные сдерживают ежедневные атаки оккупационной армии РФ. Впрочем, на этот участок фронта оккупанты перебросили элитное подразделение.

Об этом в эфире заявил офицер подразделения «Орион» бригады «Гвардія наступу» Владислав Золотарев, сообщает «РБК-Украина».

По его словам, речь идет о российском подразделении под названием «Рубикон». Его главная задача — остановить поставки на передовую. Дроны атакуют транспорт каждые три-пять минут.

«На нашем направлении непосредственно стоит вражеское подразделение, которое называется „Рубикон“. Это элитное подразделение БпЛА у нашего врага», — объяснил Золотарев.

В то же время, говорит военный, украинские позиции остаются неизменными.

«Враг пытается пройти, но у нас есть килзона, которая не позволяет врагу наступать или занимать новые рубежи», — отметил офицер.

Напомним, главком Александр Сырский сообщил, что ВСУ сорвали российское наступление. Силы обороны удерживают стратегическую инициативу, а также не позволяют захватчикам страны-агрессора возобновить широкомасштабное наступление.

В то же время данные DeepState по состоянию на 7 апреля 2026 года свидетельствуют, что россияне продвинулись в двух населенных пунктах в Покровском районе Донецкой области Это Гришино и Котлино.

