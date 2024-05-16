"Каждые несколько секунд — новый удар": что происходит в Волчанске, который второй раз стал целью россиян

ВС РФ приступили к новой волне наступления, перейдя границу с Харьковской областью. Оккупанты беспощадно обстреливают и стремятся захватить город Волчанск.

Журналисты The Times побывали в Волчанске и опубликовали репортаж.

"Каждая сотня метров была покрыта кратерами воронок, каждые несколько секунд - новый удар. Город горел. Звук длительного обстрела со стороны России был прерван только звуком минометного ответного огня, гравием под машиной и криками о помощи от немногих оставшихся позади. Это Волчанск — эпицентр нового штурма Украины с севера", — пишут журналисты.

Бои ведутся уже в черте города. Украинские военные бьют бомбами и артиллерией через границу. Многие из 18-тысячного довоенного населения Волчанска вынуждены покидать дом уже во второй раз. В первые дни полномасштабной войны ВС РФ захватили населенный пункт, но позже их выбили Силы обороны.

Фото: Associated Press

"Внутри города идут бои вплотную. Пулеметный огонь гремит в центре города из высоких домов, занятых неподалеку. Пара снайперов охотилась на полицейских и оставила свои визитные карточки встроенными в армированное стекло бронемашины", — пишет СМИ.

79-летняя местная жительница рассказала, что ее призывала уезжать внучка, но желания не было. Однако от вражеских обстрелов "дом трясется", а у соседа сгорел дом, поэтому пожилая женщина собрала одну сумку и решилась на эвакуацию. Внучка прошла через это на два дня раньше и еще не знает, что у Волчанска больше нет связи.

22-летний полицейский Виталий пережил в Волчанску оккупацию в 2022 году. Он вспомнил, что скрывался в доме из-за страха похищения. Виталий пытался эвакуировать бабушку, но та отказалась. Пожилая женщина заявила, что умрет в своем городе.

"С 2015 года наш город развивался. Там бурлила жизнь, открывалось много местных предприятий", — вспомнил полицейский, добавив, что теперь все разрушено.

Что известно о ситуации в Волчанске

Генштаб сообщил, что на отдельных участках Харьковского направления, в районах Лукьянцев и Волчанска украинские военные переместились на более выгодные позиции.

Такое решение было принято, чтобы сохранить жизнь украинских военнослужащих и избежать потерь. Бои продолжаются. Украинские подразделения не дают российским войскам закрепиться и контратакуют.

10 мая Россия начала новое наступление в Харьковской области, сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что Силы обороны знали о планах оккупантов в регионе и готовили отпор. Впоследствии в Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты "вклинились в оборону". Теперь оперативная ситуация остается сложной и динамично меняется. В настоящее время продолжаются бои за Волчанск.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть видео: Россияне уже провалились на Харьковщине?! Что на самом деле там происходит? Коваленко

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