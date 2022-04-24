"Каждый час имеет ужасную цену для людей": Красный Крест призывает РФ немедленно предоставить доступ в Мариуполь

"Каждый час имеет ужасную цену для людей": Красный Крест призывает РФ немедленно предоставить доступ в Мариуполь

Международный комитет Красного Креста призывает Россию к немедленному предоставлению беспрепятственного доступа в Мариуполь для эвакуации из города гражданских лиц и раненых оккупантами.

В МККК говорят, что глубоко обеспокоены ситуацией в Мариуполе, где население крайне нуждается в помощи, а потому призывает РФ немедленно предоставить им беспрепятственный доступ в город.

Об этом говорится в заявлении Красного Креста.

"Красный Крест глубоко обеспокоен ситуацией в Мариуполе, где население крайне нуждается в помощи. Для добровольного безопасного выхода из города, в частности с территории завода "Азовсталь", тысяч гражданских лиц и сотен раненых требуется немедленное предоставление беспрепятственного гуманитарного доступа", — отмечается в документе.

Так, с конца февраля Красный Крест работает, чтобы помочь гражданскому населению в Мариуполе и других городах, откуда они не могут выбраться. Они неоднократно призывали к предоставлению возможностей безопасного выхода гражданского населения из этих районов, а также к предоставлению разрешения на доставку туда гуманитарной помощи, напоминая о необходимости соблюдения принципов гуманности и международного гуманитарного права. Впрочем, оккупанты игнорировали эти требования.

"Каждый день каждый час имеют ужасную цену для людей. Как нейтральный и беспристрастный посредник, МККК готов помогать сторонам конфликта согласовывать практические и пригодные для выполнения договоренности для обеспечения добровольной эвакуации нуждающихся", — отмечается в заявлении.

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