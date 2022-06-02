"Каждый человек имеет значение": Зеленский назвал главное отличие Украины от России

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что российское правительство не ценит жизнь отдельных людей и народов в целом.

РФ также презирает даже своих граждан. По словам Зеленского, "российские оккупанты гибнут на украинских землях так, будто они не люди, а пыль".

Об этом президент сказал в своем видеообращении.

"Все видят, что Россия несет Украине и что хочет принести в другие страны Европы. Полное презрение к отдельным людям, к целым народам. Российское государство настолько презирает своих же граждан, что они и не понимают, в чем вообще ценность жизни человека. Российские солдаты убивают и гибнут сами так, будто они не люди, а просто пыль. Пыль под ногами хозяев России", — отметил Зеленский.

Принципы же украинцев совсем другие, и с самого начала полномасштабного вторжения России они не изменились. В отличие от РФ, Украина ценит жизнь каждого человека.

"Принципы нашей жизни – совсем другие. И хотя жизнь с наступлением военного времени изменилась, наши принципы остаются неизменными. Каждый человек имеет значение. Вот это – главное, что отличает нас от оккупантов", — добавил Зеленский.

Обращение Владимира Зеленского по итогам 1 июня

Напомним, ранее Владимир Зеленский отреагировал на победу сборной Украины в полуфинале квалификации на Чемпионат мира-2022 в Катаре.

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