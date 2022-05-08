Каждый четвертый трудоспособный беженец из Украины уже легально трудоустроился в Польше

Каждый четвертый трудоспособный беженец из Украины уже легально трудоустроился в Польше

Польша предлагает создать дополнительный фонд Европейского Союза для помощи беженцам из Украины.

Каждый четвертый трудоспособный беженец из Украины уже легально трудоустроился в Польше.

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел и администрации Польши, уполномоченный правительства по делам беженцев из Украины Павел Шефернакер, сообщает "Польское Радио".

Шефернакер отметил, что в базе данных PESEL (идентификационный номер) зарегистрировано 400 тысяч человек трудоспособного возраста из Украины; более 100 тысяч из них, то есть каждый четвёртый беженец, уже легально работают в Польше.

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"Это явление мирового значения, когда речь идет о беженцах. Такого не было нигде", – подчеркнул он.

Замглавы МВД Польши также добавил, что беженцы из Украины пытаются самостоятельно арендовать жилье. При этом он заверил, что в разных типах центров государственных компаний, правительства и местного самоуправления есть еще резерв на несколько десятков тысяч мест, где можно разместить этих людей.

В то же время чиновник напомнил, что пока Польша не получила от Европейского Союза никаких средств, которые можно было бы использовать для помощи беженцам из Украины.

Шефернакер добавил, что Польша предлагает создать дополнительный фонд Европейского Союза для помощи беженцам из Украины.

Напомним, более 3 млн украинцев покинули страну в поисках убежищ от войны. Больше всего украинских беженцев приняла у себя соседняя Польша.

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