Каждый день по 50 штурмов: в Генштабе описали ситуацию в Бахмуте и назвали потери врага

В некоторых подразделениях мобилизованные россияне массово отказываются от участия в активных боях. За это их наказывают.

Бахмутское направление продолжает оставаться самым сложным на фронте: враг там ведет наступательные действия в центральной части города, в направлениях на Богдановку и Ивановское, чтобы окружить Бахмут с севера и юга.

Об этом заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов рассказал на брифинге 13 апреля.

По его словам, россияне переместили в район Бахмута часть сил и средств из Авдеевского направления, чтобы усилить свой наступательный потенциал.

"Ежесуточно в районе Бахмута противник совершает от 40 до 50 попыток наступательных штурмовых действий, более 500 обстрелов с применением всего спектра имеющегося вооружения", — проинформировал Громов.

Он отметил, что российское командование не учитывает значительные потери личного состава.

"Так, только в течение двух последних недель в районе Бахмута враг потерял убитыми и ранеными почти 4,5 тысячи "вагнеровцев" и военнослужащих регулярных вооруженных сил Российской Федерации", — сказал бригадный генерал.

Он также сообщил, что в некоторых подразделениях оккупантов мобилизованные массово отказываются от участия в активных боевых действиях. В их отношении командование применяет жестокие расправы. В частности, таких отказников сажают в ямы для физического и психологического давления, а для более непокорных обустроена застенка.

Напомним, накануне в Минобороны Украины сообщили, что в Бахмуте идут ожесточенные бои и враг применяет серьезную артиллерию и авиацию. Часть районов города оккупанты превратили в "Алеппо", ведь используют тактику полного уничтожения, разрушения зданий, позиций.

В то же время военный эксперт Роман Свитан считает, что захватчики готовы бежать из Бахмута. В качестве аргумента он приводит заявление главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина о том, что для будущего контрнаступления Украина собрала до 400 тыс. бойцов.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.